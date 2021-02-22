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Число умерших от COVID в США превысило боевые потери страны в трех войнах

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Число умерших от COVID в США превысило боевые потери страны в трех войнах

Жертвами коронавируса в США стали 498,8 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это больше, чем составили боевые потери страны в Первой мировой и Второй мировой войнах и в войне во Вьетнаме, сообщила газета The New York Times.

По данным Министерства по делам ветеранов США, в годы Первой мировой в ходе боев были убиты 53,4 тыс. американцев, во время Второй мировой войны — 291,5 тыс., во время войны во Вьетнаме — 47,4 тыс.

В тройку стран, в которых зарегистрировали наибольшее число смертей от коронавируса, также вошли Бразилия (246,5 тыс. человек) и Мексика (179,7 тыс.).

В США также зарегистрировали больше всего заразившихся и смертей от коронавируса. С начала пандемии в них выявили 28,1 млн заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Максимальный суточный прирост в стране был зафиксирован 2 января — тогда он достиг почти 300 тыс. человек. К 19 февраля показатель опустился до 106,3 тыс. человек.

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С 1 февраля в США действует обязательный масочный режим в общественном транспорте, аэропортах и на вокзалах. С середины декабря в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

США, коронавирус
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