В РФ зафиксировали минимальное с ноября количество смертей от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 337 против 417 днем ранее, это минимальный показатель с 16 ноября. Всего от инфекции умерли 83 630 пациентов, сообщили в понедельник журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 12 604 за сутки. Общее количество заразившихся достигло 4 177 330, сообщили в штабе.

Это уже третий день подряд, когда в этой стране суточная заболеваемость составляет ниже 13 тыс. человек. 21 февраля власти сообщали о 12,7 тыс. заболевших, днем ранее — о 12,9 тыс. С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 4,17 млн человек.