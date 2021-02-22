Польша будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN.
«Мы готовимся к тому, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, соответствующие службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности Пограничной охраны», — сказал Недзельский.
Он уточнил, что Пограничной охране нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. «Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет», — сказал министр.
Он уточнил, что в случае отсутствия теста въезжающие в страну граждане будут направляться на десятидневный карантин.
Министр добавил, что такие меры уже применяют в отношении тех, кто прибывает в Польщу на общественном транспорте: автобусах, поездах и т.д. Теперь же такая мера будет введена и для тех, кто приезжает на личном транспорте.
Согласно данным польского Минздрава, за сутки, предшествующие 21 февраля, в страны было выявлено 7 038 случаев заболевания коронавирусом. Умерли — 94 человека, выздоровели — 6 215. Начиная с 4 марта прошлого года в Польше зафиксировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и 42 171 летальный исход. Выздоровели — 1,3 млн человек.
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