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Хороший оратор, женщина, нет антирейтинга, - политтехнолог о походе Марченко в политику

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Хороший оратор, женщина, нет антирейтинга, - политтехнолог о походе Марченко в политику

Знаменитая телеведущая Оксана Марченко имеет шансы стать Жанной д’Арк украинской политики. Так политтехнолог и политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал видеообращение Оксаны Марченко, в котором телеведущая заявила, что в ответ на санкции президента Владимира Зеленского начинает политическую карьеру. Об этом Чаплыга пишет в Facebook.

«Оксана Марченко записала интересное видео. Ситуация оооочень поучительная для тех, кто верит в магию простых зеленых решений...» — считает политтехнолог.

«Ну не смог Зеленский играть в шахматы и решил поиграть „в Чапаева...“ Магия простых решений. Ударил по фигуре Медведчука. А в ответ получил Новую Фигуру на доске, которая по потенциалу в политике значительно более весомой может стать», — прогнозирует политтехнолог.

По словам Чаплыги, сильная сторона Оксаны Марченко заключается в том, что у нее нет антирейтинга.

«У Марченко нет собственного антирейтинга, кроме того, что создан „контр-пиаром“ оппонентов ее мужа. Но то не „органика“ и не приживается. Плюс она хороший оратор и женщина, что весьма важно. То, что она под неконституционными санкциями лично Зеленского делает ее персонифицированным и формализованным единственным реальным ПОЛИТИЧЕСКИМ оппонентом режима Зеленского-Порошенко. Будет это ИМХО играть ей в плюс», — поясняет эксперт.

Чаплыга предполагает, что Зеленскому воевать с Оксаной Марченко будет даже труднее, чем с Виктором Медведчуком.

«Воевать с женщиной Зеленскому будет труднее, чем с Медведчуком. Можно сколь угодно долго заниматься репрессиями, орать „чемодан, вокзал“ собственным гражданам, призывая тем самым к гражданскому противостоянию, но это никак не отменит того, что минимум (подчеркиваю минимум) треть народа поддерживает тех, на кого обрушился град санкций», — отмечает политтехнолог.

Чаплыга считает, что Оксана Марченко станет Жанной д’Арк украинской политики.

«Можно хоть десять „форумов“ провести, рассказывая о своих подвигах и „пропагандируя“ правоту своих решений, но в глазах тех, кто поддерживает пострадавших от волюнтаризма, Оксана будет „Жанной Д’арк“ — женщиной, по которой ударил слабый и бесноватый король, которая вынуждена была встать на защиту своей чести», — характеризует расстановку сил эксперт.

«Это оооочень шикарный старт», — оценивает сложившуюся ситуацию политтехнолог.

Чаплыга предрекает, что санкции Зеленского в адрес Медведчука и Марченко навредят в первую очередь ему же.

«Считали ли на Банковой такой вариант? Сомневаюсь. Но теперь будут. Не знаю, как отреагируют, но знаю одно — магия простых решений всегда приводит к трагедиям своих адептов. ИМХО пиррова победа вышла у секты свидетелей магии простых решений. А вообще очень поучительный пример об обратной стороне магии простых решений», — приходит к выводу политтехнолог.

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В завершение Чаплыга предупреждает, что избиратели Порошенко все равно не будут голосовать за Зеленского, несмотря на решение президента объявить санкции в адрес Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

«1. Разочарование Зе от того, что электорат По не перетек к нему, равно как не перетек и утраченный им электорат на Востоке. Это подвигнет на новые ошибки.

2. Разочарование „непримиримой“ либерал-националистической части — яркий блицкриг Зе, одобренный ими, утратит свою новизну и яркость, а длительного эффекта немедленного либерал-националистического торжества меньшинства не случится.

3. Станет очевидно, что игра в Чапаева на шахматной доске в первую очередь разрушает САМУ ДОСКУ! Но это осознают все стороны чуть позже, когда доска треснет по линии сгиба», — заключает политтехнолог и политический эксперт Михаил Чаплыга.

Михаил Чаплыга, Оксана Марченко, ОПЗЖ
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