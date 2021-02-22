Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к осени в стране появится собственная вакцина от коронавируса.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», — сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко добавил, что Беларусь сейчас активно закупает вакцину у РФ.