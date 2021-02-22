Вести себя «по беспределу» - это подрывать собственную легитимность, - Василевский о санкциях власти в отношении Медведчука

Если власть ведет себя как «братва» из 90-х, нарушая закон, то собственноручно подрывает свою легитимность. Так политический обозреватель Евгений Василевский прокомментировал указ президента Владимира Зеленского об объявлении санкций в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, знаменитой телеведущей Оксаны Марченко.

Об этом Василевский написал в своей колонке.

«Многие говорят, что нынешняя ситуация напоминает 90-е годы. Такие же безвластие и безнадега, бандитский беспредел, всеобщая нищета, отсутствие перспектив. Особенно при Кравчуке в Украине был полный бардак. Поэтому очень символично, что мы переживаем „вторые 90-е“, а на ТВ снова „всплыл“ бывший коммунист Кравчук, который в те годы создавал впечатление, будто работает президентом Украины», — констатировал журналист.

Еще Василевский напомнил, что отличительной чертой 90-х была власть бандитов.

«Если вы в 90-е жили в Киеве, то прекрасно знали, где чья была „территория“. Левый берег — это „Зверь“, он же „Солоха“. Троещина — здесь начинала свою историю бригада „Прыща“. Универмаг „Украина“ — здесь валютных менял „пасли“ и „бомбили“ рэкетиры „Князя“. И так далее, и так далее», — привел примеры автор.

Вместе с тем, по словам Василевского, сегодня власть творит беспредел. В качестве примера в статье приведены недавние решения Владимира Зеленского о запрете телеканалов, а также о санкциях в адрес Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

«Но есть и отличия от 90-х. И главное отличие в том, что „по беспределу“ начала вести себя верховная власть. Громкая история, когда президент Зеленский сначала запретил телеканалы „112 Украина“, NewsOne и ZIK, а затем точно так же, „по щучьему велению, по моему хотению“ объявил санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко — это чистый беспредел», — уверен он.

«Ни Медведчук, ни Марченко не проходят в качестве подозреваемых ни по одному из уголовных производств. Никто не вручал им подозрения. Ни Совет национальной безопасности, ни СБУ, ни Национальная полиция не предоставили ни единого доказательства их причастности к „финансированию террористической деятельности“. В итоге, имеем перед глазами ситуацию, когда власть во главе с президентом демонстрирует такое пренебрежение к закону, прямо как авторитеты 90-х», — подчеркнул журналист.

Вместе с тем Василевский напомнил, что практически все «братки» из 90-х уже давно лежат на разных кладбищах.

«Еще вчера им казалось, что они „центровые“ и „рулевые“, казалось, что беспредел будет продолжаться вечно. Но молодой организм украинского государства сделал усилие и уничтожил паразитов, не дававших развиваться», — уточнил журналист.

Поэтому проблема власти, которая действует «по беспределу», пояснил Василевский, заключается в том, что большинство граждан никогда за нее не проголосует.

«Легитимность — это когда граждане признают право власти управлять, взимать налоги, устанавливать свои правила. В этом и была проблема „братков“ из 90-х — они желали „рулить“ „по беспределу“. Но беда была в том, что никто им такого права не давал. Бандитов будут бояться — еще больше будут ненавидеть — но никто не будет за них голосовать. И если власть ставит себя на одну доску с бандитами, как показал Зеленский в истории с запретом „112 Украина“, ZIK, NewsOne и санкциями в адрес Медведчука и Марченко, то сама уничтожает собственную легитимность», — аргументировал журналист.

«Народ за такую власть ни за что не проголосует. Здесь Зеленский и его окружение совершили серьезную дурость, за которую теперь будут до конца расплачиваться», — предостерег автор.

В завершение Василевский спрогнозировал, что если «зеленые» собрались действовать как в 90-е, то и закончат они как «герои вчерашних дней».

«Мы же помним, что пока при власти были такие как Кравчук, „братва“ и „красные директора“ управляли страной. Как только государство начало выздоравливать, а центральная власть восстановила монополию на насилие, бандитов начали просто отстреливать — и вчерашние авторитеты один за другим превратились в героев вчерашних дней», — предупредил журналист.

«Что тут сказать? Все уже давно сказано. „Я не хотел бы быть записанным в герои вчерашних дней!“ Макаревич и „Машина времени“ давно уже спели об этом. Уверен, Зеленский и компания как выходцы из шоу-бизнеса хорошо знают эту песню», заключил политический обозреватель Евгений Василевский.