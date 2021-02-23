Госдеп считает эффективными санкции против «Северного потока-2»

Действующая администрация США, как и предыдущая, выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон считает принимаемые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы видим, что наша стратегия работает хорошо», — сказал он. По его словам, американские власти опасаются, что газопровод даст России рычаг давления на партнеров США в Европе.
Прайс в очередной раз выразил мнение о том, что «Северный поток — 2» является «плохой сделкой». «Она плоха для Европы. Она противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики», — отметил представитель Госдепа.
Отвечая на вопрос, с какой точки зрения — «геополитической, экономической или моральной» — проект строительства газопровода является плохим, Прайс сказал: «Мы говорим в плане геополитики».
США продолжат тесно сотрудничать с Германией и другими партнерами в ЕС, чтобы поддерживать провозглашенные цели самой Европы в сфере энергетической безопасности, добавил он. «Мы продолжим следить за деятельностью, которая способна привести к дополнительным штрафным мерам со стороны США, включая санкции. Но, считаю, было бы неправильно думать о санкциях как о единственном инструменте нашем арсенале», — заключил Прайс.
Вечером 22 февраля США внесли российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», и его собственника — компанию «КВТ-РУС» в еще один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В середине января США ввели санкции в отношении «Фортуны» в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вышла из проекта, а работы по строительству трубы продолжились только спустя год. В конце 2020-го «Фортуна» провела 2,6 км труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта газопровода «Северный поток-2»), недостроенными остались примерно 148 км в водах Дании и ФРГ.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%.
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