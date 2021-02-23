Войти
Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины
соседи
Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины
Зеленский пообещал ипотеку под 5% и кредитный бум
официально
Зеленский пообещал ипотеку под 5% и кредитный бум

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Госдеп считает эффективными санкции против «Северного потока-2»

200
Госдеп считает эффективными санкции против «Северного потока-2»

Действующая администрация США, как и предыдущая, выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон считает принимаемые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы видим, что наша стратегия работает хорошо», — сказал он. По его словам, американские власти опасаются, что газопровод даст России рычаг давления на партнеров США в Европе.

Прайс в очередной раз выразил мнение о том, что «Северный поток — 2» является «плохой сделкой». «Она плоха для Европы. Она противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики», — отметил представитель Госдепа.

Отвечая на вопрос, с какой точки зрения — «геополитической, экономической или моральной» — проект строительства газопровода является плохим, Прайс сказал: «Мы говорим в плане геополитики».

США продолжат тесно сотрудничать с Германией и другими партнерами в ЕС, чтобы поддерживать провозглашенные цели самой Европы в сфере энергетической безопасности, добавил он. «Мы продолжим следить за деятельностью, которая способна привести к дополнительным штрафным мерам со стороны США, включая санкции. Но, считаю, было бы неправильно думать о санкциях как о единственном инструменте нашем арсенале», — заключил Прайс.

Вечером 22 февраля США внесли российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», и его собственника — компанию «КВТ-РУС» в еще один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В середине января США ввели санкции в отношении «Фортуны» в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

Читайте также: Национальные особенности украинской элиты – 2

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вышла из проекта, а работы по строительству трубы продолжились только спустя год. В конце 2020-го «Фортуна» провела 2,6 км труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта газопровода «Северный поток-2»), недостроенными остались примерно 148 км в водах Дании и ФРГ.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%.

США, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 февраля 2021
Понедельник, 22 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016