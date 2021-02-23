В РФ выявили минимум заболевших COVID за сутки с начала октября

За прошедшие сутки в России выявили 11,8 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил местный оперативный штаб. Это минимальный суточный прирост с 8 октября: тогда в стране зарегистрировали 11,4 тыс. заболевших COVID-19.

При этом за сутки в России подтверждены 417 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 84 047.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, коронавирус диагностировали у 4,1 млн человек.