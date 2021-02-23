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После падения биткоина Маск потерял лидерство в рейтинге самых богатых людей планеты

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После падения биткоина Маск потерял лидерство в рейтинге самых богатых людей планеты

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека в мире по версии Bloomberg. На фоне падения стоимости акций Tesla его состояние сократилось на $15,2 млрд, до $183 млрд.

Бумаги Tesla подешевели на 8,6%, что стало для них самым большим падением с сентября, отметил Bloomberg. Оно в том числе связано с комментариями Маска, которые он написал в минувшие выходные в Twitter. Бизнесмен отметил, что курсы биткоина и Ethereum «действительно кажутся высокими».

Этот комментарий Маск написал спустя две недели после того, как Tesla сообщила об инвестициях в криптовалюту на сумму $1,5 млрд. После заявления компании стоимость биткоина подскочила на 23%. Однако сам Маск 19 февраля назвал инвестиции Tesla в биткоин безрассудством, в то же время добавив, что биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах». Он отметил, что действия компании не отражают напрямую его мнения, и напомнил, что он «не инвестор», а инженер.

23 февраля курс биткоина опустился ниже $50 тыс. Цена актива начала падать после того, как накануне она обновила исторический максимум $58 тыс.

На фоне падения стоимости акций Tesla Маск вновь опустился на второе место в списке богатейших людей планеты по версии делового агентства. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $186 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В рейтинге Forbes он и до падения занимал второе место (в конце 2020 года издания спорили об оценке состояния Маска).

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Маск и Безос с начала года на фоне колебания стоимости акций Tesla несколько раз сменяли друг друга на первом месте в рейтинге. Впервые основатель Tesla захватил лидерство 7 января. Тогда его состояние оценивалось в $188,5 млрд. Для сравнения еще в начале 2020 года оно составляло примерно в $27 млрд, и бизнесмен едва входил в топ-50 богатейших людей.

биткоин, Илон Маск
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