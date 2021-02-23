После потепления цена на газ в Европе резко пошла вниз

Спотовая цена газа в Европе упала ниже 200 долларов за тысячу кубометров по сравнению с показателем около 335 долларов в январе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Снижение цены произошло на фоне сильной оттепели. После морозного фронта «Зверь с Востока 2» Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. Температура растет уже неделю и 24 февраля воздух прогреется до почти летнего уровня.

На нидерландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, цена газа с поставкой 23 февраля снизилась до 199 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, в ходе текущей зимы выше 200 долл котировки голубого топлива держались два месяца — с последней декады декабря. За это время был взлет до 335 долл в середине января.

В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: 202 долл за декабрь, 257 долл за январь и промежуточный итог 223 долл за тысячу кубометров за февраль.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы тем временем достиг в среднем 38,52% уровня наполненности. Это на 5,6 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.