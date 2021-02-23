Завтра в Украине местами лютый мороз, а местами весна

В среду, 24 февраля, в Украине местами снег, днем ожидается от 9° мороза до 12° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«24 февраля облачно с прояснениями. В северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем местами — с дождем, на остальной территории — без осадков. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 11-16°, на Луганщине до 21° мороза, днем 4-9° мороза; в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 12° тепла, на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла», — говорится в сообщении.
В связи с оттепелью, отмечают в Укргидрометцентре, 24 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В Киеве и Киевской области 24 февраля небольшой снег, днем с дождем. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 4-6° мороза, на Киевщине 3-8° мороза, днем в Киеве 0-2° тепла, в Киевской области от 2° мороза до 3° тепла.
25-26 февраля в Украине без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-9° тепла, 25 февраля в западных областях, 26 февраля на Правобережье местами 10-15° тепла (25 февраля в восточной и южной частях ночью 4-9°, на Луганщине 10-15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла).
В Киеве и столичном регионе 25-26 февраля сухо. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.
27 февраля в Украине местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег, 28 февраля на Левобережье небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура в течение дня 0-5° тепла (ночью 28 февраля от 3° мороза до 2 тепла), днем в южной части и на Закарпатье 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 27 февраля около 0°, 28 февраля 2-7° мороза.
В столице и в Киевской области 27 февраля небольшой дождь и мокрый снег, 28 февраля без существенных осадков. Температура ночью и днем 0-5° тепла (ночью 28 февраля от 3° мороза до 2° тепла).
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