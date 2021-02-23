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Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию

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Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало вакцинации в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента, Ляшко проинформировал главу государства, что 22 февраля в Украине были зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — препараты Pfizer / BioNTech и Covishield.

Главсанврач отметил, что первая партия вакцины Covishield в количестве 500 тыс. доз уже прибыла в Украину. Препарат из аэропорта «Борисполь» доставили на склад «Укрпромпостач», и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.

Ляшко отметил, что вакцина Covishield произведенная на индийском заводе по лицензии AstraZeneca. Прививки препаратом проводится в два этапа.

Зеленский акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть.

Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего вакцинировать будут врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем — работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей и тому подобное.

«Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата», — подчеркнул Зеленский.

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Ляшко сообщил, что многие медицинские специалисты уже переболели коронавирусом, получив иммунитет на ближайшие месяцы.

Как уточнил главсанврач, на втором этапе в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных.

Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий.

Владимир Зеленский, вакцинация
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