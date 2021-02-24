США намерены влиять на ситуацию с «Северным потоком – 2» не только санкциями

США будут работать с союзниками и партнерами по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» и не рассматривают санкции как единственный способ на нее повлиять, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Санкции — только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности, поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить энергетическую безопасность Европы», — заявила Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2».

Псаки напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода «плохой идеей».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.