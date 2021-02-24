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Юрист указал на опасность для украинцев от санкций против Медведчука

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Юрист указал на опасность для украинцев от санкций против Медведчука

Введение санкций против граждан Украины грубейшим образом противоречит закону о санкциях, Конституции Украины, а также Конвенции о защите прав и основоположных свобод. А в будущем санкционная история может привести к многомиллиардным искам к Украине о возмещении ущерба.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил известный адвокат Ростислав Кравец ‒ старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры».

«Что касается юридической перспективы отмены санкций через суд, то, учитывая, что после судебной реформы Порошенко — USAID высшие суды в нашей стране перестали быть независимыми, рассчитывать на справедливое решение суда в нашей стране вряд ли стоит», ‒ сказал он.

Кравец считает, что категорически было нельзя использовать санкции, не имея соответствующей доказательной базы и судебных решений.

«Попытка ввести санкции за то, что якобы Медведчук и прочие физические и юридические лица подозреваются в финансировании терроризма, не выдерживает никакой критики. Поскольку подозревать можно что угодно. Важно — есть ли в отношении лица решение суда, ведь в Украине действует презумпция невиновности. Так можно любого человека обвинить в чем угодно, но это совершенно не повод ограничивать его права и свободы без соответствующего решения суда — это запрещено и Конституцией, и Конвенцией о защите прав и основоположных свобод», ‒ сказал адвокат.

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Кравец также предупредил, что от санкционных действий президента Владимира Зеленского и СНБО в будущем могут пострадать обычные украинцы-налогоплательщики (потому что компенсации о возмещении ущерба будут платиться из их карманов).

«Потому все эти „жидкие“ аргументы власти касательно возможности введения санкций в отношении граждан Украины не выдерживают никакой критики. В дальнейшем может привести к многомиллиардным искам к Украине о возмещении причиненного ущерба. Жаль, что возмещать этот ущерб будут, как всегда, украинские налогоплательщики, а не те лица, которые принимали решение о санкциях», ‒ подытожил он.

СНБО, санкции, Виктор Медведчук
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