В МИД ФРГ не видят проблем в санкциях против Медведчука

МИД ФРГ полагает, что меры, принятые в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, не нарушают основные принципы ОБСЕ и Совета Европы. Об этом в среду заявили журналистам в ведомстве.
«Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 компаний основаны на составе преступления „Финансирование терроризма“ в соответствии с украинским уголовным правом. На сегодняшний день, насколько нам известно, действия руководства Украины базируются на правовой основе, которая в принципе не нарушает законы и постановления ОБСЕ или Совета Европы», — сообщили в немецком внешнеполитическом ведомстве.
При этом указывается, что в 2014 году, среди прочего, США ввели санкции против Виктора Медведчука за «подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины».
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik и их владельца, депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. 20 февраля Зеленский утвердил санкции в отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, пяти граждан России и 19 юридических лиц.
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