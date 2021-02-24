Администрация Байдена обещает бороться с расизмом и несправедливостью

Администрация Джо Байдена, призывая к защите прав человека по всему миру, намерена отстаивать эти права и в свой стране, где по-прежнему имеют место проявления «расизма и экономической несправедливости». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступивший в среду на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

«Люди небелого цвета кожи ежедневно сталкиваются в Соединенных Штатах с последствиями систематического расизма и экономической несправедливости», — признал он. Блинкен отметил, что новая американская администрация с первого дня своего правления занялась устранением «причин этой несправедливости», укоренившихся в различных сферах жизнедеятельности страны, включая систему предоставления жилья. По его словам, в реформировании — применительно к решению данной проблемы — нуждаются, в частности, тюремная система, условия жизни коренного населения. Необходимо, сказал он, «бороться и с дискриминацией в отношении американцев — выходцев из азиатских стран».

«Мы стремимся к тому, чтобы найти более эффективный и всеобъемлющий вариант постановки „борьбы с расизмом“ во главу глобальной повестки прав человека, — сказал Блинкен. — Мы будем и далее проводить политику, призванную положить конец насилию и дискриминации в любых их проявлениях».

Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что Соединенные Штаты вовсе не считают себя совершенной страной, но на ежедневной основе прилагают усилия к тому, «чтобы привлекать себя к ответственности, чтобы стать более совершенным объединением» и продемонстрировать это миру. Он признал, что иногда «это болезненно, а иногда — очень непривлекательно», но США, заявил Блинкен, будут решать эти проблемы.