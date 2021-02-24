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ОПЗЖ: Обвинение Юрия Дудкина в государственной измене – это очередной этап репрессий украинской власти

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ОПЗЖ: Обвинение Юрия Дудкина в государственной измене – это очередной этап репрессий украинской власти

Владимир Зеленский продолжает делать из Украины полицейское государство, в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима. Подтверждением этому стал очередной этап репрессий против оппозиции и ее сторонников, в частности, обвинение политического эксперта Юрия Дудкина в государственной измене. Об этом сказано в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Не имея возможности вести содержательный диалог со своими оппонентами в правовом поле, власть идет на уничтожение независимых телеканалов, введение санкций против оппозиционных политиков и членов их семей, начинает преследование тех, чьей единственной „виной“ является наличие собственного мнения, готовность защищать и отстаивать свою позицию», — говорится в заявлении оппозиции.

Также уточняется, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагает Юрию Дудкину правовую помощь в защите его конституционных прав, чести, достоинства и деловой репутации.

«Уверены, что профессиональные юристы смогут зафиксировать все обстоятельства незаконной расправы, которая в современной Украине стала нормой, установить непосредственных исполнителей и получить доказательства, обличающие заказчиков этой расправы», — сообщили в ОПЗЖ.

Кроме того, в оппозиционной партии уверены, что сегодня украинцы стали свидетелями того, как власть уничтожает всех, кто может составить конкуренцию действующему Президенту, допуская массовые нарушения законодательства и конституционных прав своих граждан.

«Наша партия будет последовательно и настойчиво, используя правовые механизмы, бороться с ложью и беспределом, ставшими основой деятельности нынешней власти. И мы обязательно победим, потому что противозаконный характер действий Зеленского и его окружения сегодня очевиден не только украинскому обществу, но и зарубежным политикам и средствам массовой информации», — сказано в заключении заявления партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Читайте также: Юрист указал на опасность для украинцев от санкций против Медведчука

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией, включая личные репрессии, возбуждение уголовных дел и давление на бизнес. Однако, парламентарий подчеркнул, что оппозиция готова жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

ОПЗЖ, Юрий Дудкин
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