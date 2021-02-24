Грузия смягчает ряд ограничений для туристов, облегчается въезд для украинцев

В Грузии отменяют ряд ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также облегчает въезд на свою территорию гражданам ряда государств, в том числе украинцам.
«По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией правительство снимает ограничения с 25 февраля на движение междугороднего транспорта. Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах. Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах кроме выходных дней в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии с 8 марта», — заявил в среду на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе.
Правительство также разрешает с 1 марта начать работу музеев и библиотек, а с 15 марта обучение в ВУЗах в аудиториях.
«Мы также приняли решение по облегчению допуска визитеров в Грузию. В частности, к тем гражданам иностранных государств, которые могли прилететь в Грузию и войти на ее территорию с 1 марта при предъявлении негативного ПЦР-теста добавляются граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Беларуси», — сказал Гарибашвили.
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