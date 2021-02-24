Назначенный Радой судья Конституционного суда принял присягу

Назначенный Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Виктор Кичун принял присягу судьи КС, вступив в эту должность.
В ходе торжественной церемонии на специальном пленарном заседании КС Кичун прочел текст присяги судьи КС и засвидетельствовал его своей подписью, сообщает Интерфакс-Украина.
Председательствующий на торжественном заседании заместитель главы КС Сергей Головатый поздравил Кичуна на должности судьи КС, после чего состоялась церемонна вручения Кичуну атрибутов судьи — мантии и нагрудного знака судьи КС, а также удостоверения.
Головатый пожелал Кичуну достойно нести звание судьи КС и защищать конституционные ценности, права и свободы человека и гражданина.
На торжественной церемонии присутствовали глава Верховного суда Валентина Данишевская, глава Высшего совета юстиции Андрей Овсиенко, постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря и представитель президента в КС Федор Вениславский.
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