На «нефпровод Медведчука» наложен арешт

По ходатайству НАБУ и САП, ВАКС наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Имущество передадут в управление АРМА, сообщает пресс-служба НАБУ.

Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Отмечается, что эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года.

«Детективам удалось не только собрать доказательства незаконного завладения трубопроводом, но и детально изучить возможность возврата его государству. Для этого, в том числе, неоднократно проводились совещания с представителями Офиса Генерального прокурора, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины», — отметили в НАБУ.

В свою очередь в СБУ отметили, что сейчас СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества «Укртранснафта» для принятия мер по его сохранению.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

«По предварительной версии следствия СБУ, выход нефтепровода из государственной собственности ставит под угрозу функционирование объектов важного хозяйственного значения», — подчеркнули в СБУ.