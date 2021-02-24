Войти
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию
дружба народов
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию
официально
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

На «нефпровод Медведчука» наложен арешт

360
На «нефпровод Медведчука» наложен арешт

По ходатайству НАБУ и САП, ВАКС наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Имущество передадут в управление АРМА, сообщает пресс-служба НАБУ.

Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Отмечается, что эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года.

«Детективам удалось не только собрать доказательства незаконного завладения трубопроводом, но и детально изучить возможность возврата его государству. Для этого, в том числе, неоднократно проводились совещания с представителями Офиса Генерального прокурора, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины», — отметили в НАБУ.

В свою очередь в СБУ отметили, что сейчас СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества «Укртранснафта» для принятия мер по его сохранению.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

«По предварительной версии следствия СБУ, выход нефтепровода из государственной собственности ставит под угрозу функционирование объектов важного хозяйственного значения», — подчеркнули в СБУ.

НАБУ, санкции, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016