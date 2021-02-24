Суд Лондона отклонил иск российской «Татнефти» к Коломойскому и Боголюбову

Высокий суд Лондона отклонил иск российской «Татнефти», которая требовала взыскать $294,3 млн с украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других за ущерб, причиненный при поставках нефти в адрес «Укртатнафты» в 2009 году. Об этом говорится в материалах суда.
«Применение нормы о трехлетнем сроке исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что срок исковой давности „Татнефти“ истек. Эта норму не следует отклонять как несовместимую с английским публичным порядком», — говорится в решении судьи.
В российской компании этот вердикт назвали «односторонним и предвзятым».
«Татнефть изучает возможности по подаче апелляции на данное решение и принятию иных мер по взысканию похищенных средств», — говорится в комментарии компании для российских СМИ.
«Татнефть» инициировала разбирательство в Англии против Боголюбова, Коломойского, а также Александра Ярославского и Павла Овчаренко весной 2016 года. Компания считает, что они мошенническим путем присвоили деньги за поставки нефти в адрес Кременчугского НПЗ («Укртатнафта») в 2009 году. Свой ущерб «Татнефть» ранее оценила в $334,1 млн плюс проценты. В данном решении суда сумма ущерба уменьшена до $294,3 млн.
Осенью 2016 года Высокий суд Лондона уже отказывал «Татнефти» в аналогичном иске, после чего компания ходатайствовала в Апелляционный суд Англии и Уэльса, который жалобу удовлетворил и отменил решение Высокого суда Лондона.
Отметим, что параллельно «Татнефть» требует привести в исполнение решения международного арбитража, который уже в 2014 году постановил взыскать с Украины $112 млн плюс проценты за потерю активов в «Укртатнафте». В 90-х годах Татарстан вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Коломойского. Однако в 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе «Приват».
«Татнефть» начала процедуру признания и приведения в исполнение решения арбитражного трибунала в США, Англии и России. Арбитражный суд Ставропольского края в феврале 2019 года постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража. Украина не смогла обжаловать это решение в Верховном суде РФ.
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