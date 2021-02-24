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Из-за санкций против оппозиции и закрытия телеканалов популярность Президента Украины упала еще больше, – немецкие СМИ

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Из-за санкций против оппозиции и закрытия телеканалов популярность Президента Украины упала еще больше, – немецкие СМИ

Владимир Зеленский сильно разочарован тем, что закрытие оппозиционных телеканалов и санкции в отношении украинского парламентария, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука еще больше подняли популярность оппозиции, при этом опустив рейтинг самого Президента. Об этом сообщает популярный немецкий сайт Нandelsblatt.

«Президент Владимир Зеленский не смеется. Обученный комик воинственно смотрел в камеры, когда объявлял об отзыве лицензии телеканалов „112 Украина“, ZIK и NewsOne», — пишет немецкий ресурс, уточняя, что эти действия только усугубили и так не очень устойчивое положение главы украинского государства.

«Это продолжило оказывать давление на рейтинг Зеленского, который два года назад был маяком надежды. Согласно последним опросам, его президентский рейтинг составляет всего 23%, а рейтинг его партии — 22,2%, при этом популярность ОПЗЖ выросла уже до 21,9%», — говорится в статье.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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Среда, 24 февраля 2021
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