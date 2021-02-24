Цена нефти достигла уровня января 2020 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,8% и достигла $67,2 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:39 по Киеву.

В последний раз цена Brent превышала отметку $67 за баррель в январе 2020 года.