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Указ Зеленского о санкциях в отношении Медведчука - это волюнтаризм, - Лихоманов

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Указ Зеленского о санкциях в отношении Медведчука - это волюнтаризм, - Лихоманов

Санкции в отношении главы политсовета крупнейшей оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — это пример волюнтаризма и беззакония со стороны Владимира Зеленского. Об этом пишет в своей статье политический обозреватель Петр Лихоманов.

«Президент Украины Владимир Зеленский решил показать себя жестким лидером, и ввел санкции против главы крупнейшей оппозиционной партии (Виктора Медведчука. — Ред.), его жены и ряда российских компаний. А как иначе, ведь идет война за европейские ценности, внутренний враг не дремлет, и Джо Байден не звонит», — сообщает журналист.

Лихоманов прогнозирует, что следующим шагом власти станет принятие репрессивного закона о СМИ, чтобы давить на независимую прессу.

«Чем продолжится этот приступ волюнтаризма сегодня сказать не так уж сложно — пока Зеленский вживается в новую роль и разучивает текст, его советники проталкивают в Раду новый закон о СМИ, позволяющий их конфисковать и лишить журналистов права на работу явочным порядком, в соответствии с выписанным президентом мандатом. Дальше больше, и итог, печальный для территории и людей ее населяющих, уже виден издалека», — отмечает журналист.

При этом Лихоманов подчеркивает, что Медведчук ведет свою политическую деятельность в четком соответствии с законами Украины.

«Чем насолил Зеленскому Виктор Медведчук известно — содержал телеканалы, мягко, но конструктивно, по делу, критиковавшие лучшего в истории шестого президента Украины, пытался вернуть из народных республик Донбасса удерживаемых лиц без консультаций с его офисом, предлагал украинцам российскую вакцину и занимался бизнесом без сертификата от посольства США», — иронизирует автор.

«Иными словами, проявлял неуважение к основам новейшей, в дыму покрышек рожденной, украинской государственности, и делал это в вызывающей форме, по закону, юридически грамотно. Что немудрено — свой диплом юриста Медведчук получил в советское время, и не за рекорды в спорте и КВН, потому представление о государстве и праве, в сравнение с патриотами-неофитами, имеет фундаментальное. И когда он называет все происходящее „торжеством беззакония и анархии“, то дает событиям строгое юридическое определение», — добавляет журналист.

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Лихоманов поясняет, что санкции в отношении Виктора Медведчука и Оксаны Марченко — это беззаконие, потому что соответствующий закон не предусматривает применения санкционных мер в отношении граждан Украины.

«Действительно, когда глава государства, основываясь на оценочном мнении совещательного органа (СНБО), без решения суда и предъявления обвинений, своим указом вводит санкции против гражданина Украины, каковой инструмент применительно к гражданам в принципе не предусмотрен — это и называется беззаконие», — аргументирует журналист.

«Если же вспомнить, что Зеленский в прошлом комедийный актер, а секретарь СНБО Данилов — торговец контрафактной водкой, ставшее штампом сравнение местных реалий с мюзиклом из малороссийской жизни „Свадьба в Малиновке“ обретает необходимый объем и уже не кажется заезженным», — заключает журналист Петр Лихоманов.

санкции, Виктор Медведчук
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