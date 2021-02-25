Войти
Байден отменил еще один резонансный указ Трампа
решение
Байден отменил еще один резонансный указ Трампа
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию
дружба народов
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Байден отменил еще один резонансный указ Трампа

175
Байден отменил еще один резонансный указ Трампа

Президент США Джо Байден в среду отменил еще один указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

В апреле прошлого года Трамп подписал документ, который запрещает въезд иностранцев, которые представляют риск для американского рынка труда в период пандемии COVID-19. Впоследствии экс-президент дважды продлевал указ.

Байден отменил действие документа, заявив, что он не защищает интересы США. «Это вредит Соединенным Штатам, в том числе мешает членам семей граждан США и законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи», — объяснил свою позицию глава государства.

После вступления в должность Байден отменил несколько указов, принятых Трампом. В начале февраля он распорядился воссоединить детей и родителей, которые нелегально пересекли границу с Мексикой. Такую практику ввел Трамп в рамках политики «нулевой толерантности к мигрантам».

Позже в Госдепартаменте сообщили о намерении вернуться в Совет по правам человека при ООН, откуда Трамп вывел страну тремя годами ранее. 19 февраля Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, подразумевавшее снижение выбросов углерода в атмосферу и модернизацию промышленности.

Читайте также: Вакцина Pfizer эффективна на 92% после двух доз и на 62% после одной

В этот же день Вашингтон отозвал прошение администрации предыдущего президента в ООН о возобновлении санкций против Ирана. При Трампе США вышли из «ядерной сделки» и снова начали санкционное давление на Тегеран. Байден заявлял о готовности восстановить сделку с Ираном.

Дональд Трамп, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 февраля 2021
Среда, 24 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016