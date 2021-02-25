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В Украине за сутки более 8000 новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки более 8000 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 8 147 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 3 889 человек, умерли 135 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 февраля 2021 года. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 770 человек; ️летальных случаев — 135; выздоровело — 3 889 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных COVID-19, 23 февраля сообщалось о 4 182 новых случаях инфицирования COVID-19, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля — 4 489 новых больных коронавирусом, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новом случае инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 325 841 человек, 25 596 человек — умерли, выздоровели — 1 159 311 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г.Киев (652) и Винницкой (639) областях.

коронавирус
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