Санкции в отношении украинской оппозиции и, в частности, против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также лишение лицензии трех независимых телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne, — это двойные стандарты, нарушающие свободу слова, которыми Зеленский пытается решить свои геополитические проблемы. Об этом говорится в статье, опубликованной на польском сайте Kresy24.

Издание уточняет, что помимо одобрения США, действия Зеленского также подверглись и резкой критике, в частности со стороны Президента России Владимира Путина, который расценил блокировку украинских телеканалов как нарушение свободы слова.

«В Украине взяли и закрыли три ведущих телеканала, вот и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже с похвалой похлопывают по плечу», — цитирует польское издание слова Президента РФ.

Также уточняется, что в таком решении Зеленского нет ничего необычного. И, исходя из предыдущих шагов украинской власти, наступление на свободу слова и объявление войны оппозиционным политикам — действия вполне ожидаемые.

«Здесь нет ничего необычного, мы наблюдаем это уже давно», — пишет интернет-ресурс, добавляя, что, по мнению Президента России, геополитические цели власти и двойные стандарты не должны влиять на работу независимых СМИ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых — журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и узурпации власти, а также зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.