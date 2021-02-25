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Зеленский удовлетворяет свои геополитические амбиции путем репрессий в отношении оппозиционных политиков и закрытием независимых телеканалов, – польские СМИ

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Зеленский удовлетворяет свои геополитические амбиции путем репрессий в отношении оппозиционных политиков и закрытием независимых телеканалов, – польские СМИ

Санкции в отношении украинской оппозиции и, в частности, против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также лишение лицензии трех независимых телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne, — это двойные стандарты, нарушающие свободу слова, которыми Зеленский пытается решить свои геополитические проблемы. Об этом говорится в статье, опубликованной на польском сайте Kresy24.

Издание уточняет, что помимо одобрения США, действия Зеленского также подверглись и резкой критике, в частности со стороны Президента России Владимира Путина, который расценил блокировку украинских телеканалов как нарушение свободы слова.

«В Украине взяли и закрыли три ведущих телеканала, вот и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже с похвалой похлопывают по плечу», — цитирует польское издание слова Президента РФ.

Также уточняется, что в таком решении Зеленского нет ничего необычного. И, исходя из предыдущих шагов украинской власти, наступление на свободу слова и объявление войны оппозиционным политикам — действия вполне ожидаемые.

«Здесь нет ничего необычного, мы наблюдаем это уже давно», — пишет интернет-ресурс, добавляя, что, по мнению Президента России, геополитические цели власти и двойные стандарты не должны влиять на работу независимых СМИ.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых — журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и узурпации власти, а также зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.

блокировка телеканалов
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Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

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