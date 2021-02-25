СБУ проверяет «записи Медведчука-Суркова», у Зеленского хотят ВСК в Раде

Служба безопасности Украины «тщательно изучает» обнародованные СМИ аудиозаписи разговора якобы Виктора Медведчука и Владислава Суркова «относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Относительно записей, опубликованных по ссылке: Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения», — сообщили в СБУ.

Напомним, издание Цензор.НЕТ 25 февраля обнародовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченный Крым и обмен пленными на Донбассе.

По данным издания, разговор датирован 2014 годом. В частности, сообщает Цензор.НЕТ, «Медведчук и Сурков говорят о схеме поставки электроэнергии, в которой задействованы российская „Интер РАО“ и ее структуры на оккупированном полуострове. Кроме того, они обсуждают обмен пленными.

Речь идет о разночтениях в количестве пленных. Сурков называет пророссийских террористов на Донбассе „эти наши там подопечные“ и обещает помочь с обменом».

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уже заявил, что считает необходимым создать в парламенте временную следственную комиссию, чтобы расследовать факты из обнародованной СМИ записи.

Об этом говорится в комментарии Подоляка, переданном СМИ.

В частности, советник руководителя ОП отмечает, что «разговор между Медведчуком и Сурковым, запись которого была опубликована сегодня, четко показывает, что Медведчук всегда был и есть зависимым лицом от РФ как государства-агрессора. И всё поведение Медведчука, в том числе публичное, продиктовано только интересами другой страны. Особенно впечатляет, что это сделано в горячий период противостояния. Это же был декабрь 2014 года».

По словам Подоляка, «Медведчук буквально отчитывается перед Сурковым, в тот момент крайне влиятельным „распорядителем“ оккупационных проектов РФ на территории Украины, о схемах по электричеству и углю. Впрочем, по Медведчуку всегда все было очевидно. Желательно сейчас всё это обусловить соответствующей юридической составляющей».

Как отмечает Подоляк, «в весьма циничной и ироничной форме Медведчук и Сурков обсуждают, сыграет ли в плюс Медведчуку предложение Порошенко заняться темой обмена пленных, позволит ли это „оптимизировать“ его влияние и возможности, сделает ли это его ключевой фигурой теневой украинской политики, выведет ли это Медведчука на уровень главного игрока. И это ведь только одна, очевидно неполная, запись разговора. А сколько всего было таких разговоров? Сколько всего было таких согласованных коммерческих схем и отчётов перед представителем государства-агрессора? И сколько реальных интересов того же Порошенко было тогда удовлетворенно?».

«На мой взгляд, всё это точно должно стать предметом для всестороннего расследования. В том числе на парламентском уровне в виде соответствующей ВСК. Медведчук наговорил много и полезно для наших правоохранителей. Порошенко явно похож на полноценного свидетеля по данному делу. А их статусы депутатов не должны быть препятствием для расследования», — отмечает советник руководителя ОП.

«Кроме того, — говорится в комментарии Подоляка, — со слов Медведчука можно понять также, что у него была очень плотная и регулярная коммуникация с Порошенко по большому спектру вопросов — прежде всего, связанных с энергетикой. Порошенко и Медведчук уже в 2014 году перенесли привычные для себя олигархические практики на отношения, связанные с войной. Это была очень выгодная для них лично, но не для Украины игра с РФ, и как результат всего этого — несомненно укрепление оккупационных позиций страны-агрессора в наших регионах. А также явно укрепление материально-ресурсной базы будущей политической группы Медведчука. Порошенко, как минимум, обязан не в своём традиционно пафосном стиле объяснить столь плотные коммерческие контакты с господином Медведчуком».