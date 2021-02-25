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МВФ ожидает «предложений» от Украины для продолжения переговоров

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МВФ ожидает «предложений» от Украины для продолжения переговоров

Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии с Украиной, прошедшие в ходе работы недавней миссии в декабре-феврале, однако констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров, сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

«Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной», — сказал он на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне, сообщает Интерфакс-Украина.

Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Представитель Фонда не назвал каких-то сроков.

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Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

МВФ
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Четверг, 25 февраля 2021
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