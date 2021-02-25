ЕС продлил санкции против Беларуси и Лукашенко

Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Беларуси, включая президента страны Александра Лукашенко и семь компаний. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Беларуси за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов», — говорится в документе.

Осенью прошлого года Евросоюз начал вводить санкции против правительства Беларуси из-за насильственных разгонов митингов в стране, а также арестов участников акций и политиков после выборов президента в августе 2020 года.