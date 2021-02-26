Стоимость биткоина уже ниже $45 тысяч

Стоимость биткоина снижается почти на 10%, до $44286. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44892 доллара.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.