Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

В Верховный суд поступил иск от закрытого властями телеканала «112 Украина»

306
В Верховный суд поступил иск от закрытого властями телеканала «112 Украина»

В Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск от ООО «Телекомпания 112-ТВ», которым обжалуется указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций.

«25 февраля 2021г в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступил иск ООО „Телерадиокомпания „112 ТВ“, которым обжалуется указ президента Украины от 2 февраля 2021г № 43/2021“ О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу», — говорится в сообщении Верховного суда в пятницу.

Иску, который поступил в суд, присвоено регистрационный номер дела — № 9901/40/21.

В Верховном суде напомнили, что ранее к ним уже поступали исковые заявления по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021.

Так, постановлением от 9 февраля по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков.

Помимо этого, постановлением от 9 февраля по делу № 9901/23/21 суд отказал в открытии производства по еще одному иску.

«11 февраля КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина (дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021г)», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, постановлением от 16 февраля по делу № 9901/34/21 исковое заявление ООО «Новости 24 часа» оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Постановлением от 23 февраля суд продлил на 10 дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» в деле № 9901/33/21.

Читайте также: В Украине зарегистрированы первые осложнения после вакцинации

«Кроме этого, 24 февраля 2021 поступил иск Тараса Козака (присвоен регистрационный номер дела — № 9901/39/21)», — добавили в Верховном суде.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

Верховный суд, блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 февраля 2021
Четверг, 25 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016