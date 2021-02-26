Медведчук: Я никуда не собираюсь уезжать из Украины, и на деятельность партии санкции никак не повлияют

После введения санкций в отношении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко многие оппоненты политика ожидали, что он покинет Украину, а заблокированные счета «перекроют кислород» партии. Но парламентарий заверил, что не оправдает этих их ожиданий. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1».
Виктор Медведчук отметил, что заблокированные счета никак не повлияли на его повседневную жизнь.
«Счета не работают. Но рассчитаться за кофе или другие продукты — с этим все нормально. У нас есть достаточно задекларированных наличных средств, которые мы можем использовать», — сказал политик.
На вопрос ведущего, собирается ли он остаться в стране, несмотря на существующую угрозу не только своему материальному положению, но и свободе и даже жизни, Медведчук ответил однозначно: «Да, безусловно!» И заверил, что санкции никоим образом не повлияют на работу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
«Я вам могу с уверенностью сказать, что ситуация, связанная с санкциями, не повлияет на деятельность партии в будущем и в настоящем. Категорически это утверждаю!» — подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.
Ранее народной депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не переживает по поводу своих возможных финансовых потерь из-за санкций. Парламентарий куда больше обеспокоен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды.
«Сегодня речь идет о том, что происходит в стране. Я не хочу употреблять высокопарные слова, но есть намного более важные задачи. Если не остановить этот преступный беспредел Зеленского и его команды, то вопросы будут уже не о бизнесе. А появится многих других вопросов. Бизнес здесь — это даже не разменная монета. Это то, что имеет надцатое по приоритетности значение», ‒ откровенно заявил Виктор Медведчук.
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