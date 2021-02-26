Новые штаммы коронавируса распространяются среди детей в Чехии

Три случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в одном из детских садов Брно — крупнейшего города восточной части Чехии. Об этом сообщило в пятницу Чешское телевидение.
Южноафриканский штамм коронавируса представляет повышенную угрозу для детей и подростков. Медицинские эксперты считают необходимым закрыть детские сады и запретить очное обучение в начальных классах средних школ. Ожидается, что власти страны еще в пятницу примут соответствующее решение.
Между тем все большее количество чешских детей и подростков заражается не менее агрессивным британским штаммом коронавируса, который быстро распространяется в стране. В клиниках увеличивается число госпитализированных пациентов в возрасте до 15 лет.
В Чехии общее число инфицированных с начала эпидемии составило 1 212 780. От осложнений инфекции умерли 19 999 жителей страны с населением 10,46 млн граждан. С 5 октября в республике восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. Здесь сохраняется масочный режим и жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости.
С 12 февраля правительство запретило въезд и выезд из районов городов Хеб и Соколов (Западная Чехия), а также Трутнов (Восточная Чехия), на территории которых наиболее быстро распространяется коронавирус. На нарушителей мер санитарно-эпидемической безопасности накладываются штрафы. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.
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