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Илон Маск за одни сутки стал беднее на $14 млрд

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Илон Маск за одни сутки стал беднее на $14 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска, возглавляющего компании Tesla и SpaceX, в пятницу снизилось почти на $14 млрд из-за падения стоимости акций Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в $176 млрд. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,06% на торгах в четверг Маск потерял $13,6 млрд.

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В начале февраля Маск с $190 млрд занимал первую строчку в «Индексе миллиардеров». В настоящее время в рейтинге лидирует основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в $180 млрд. За прошедшие сутки оно также снизилось — на $5,55 млрд.

Илон Маск
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