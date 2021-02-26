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Моя семья готова к любым незаконным и преступным действиям этой власти – Медведчук

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Моя семья готова к любым незаконным и преступным действиям этой власти – Медведчук

После введения санкций семья народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука готова к любым незаконным действиям со стороны власти. Именно это стало причиной того, что жена парламентария Оксана Марченко приняла решение поддерживать супруга не только дома в качестве надежного тыла, но и как политик. Об этом Виктор Медведчук сказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Жена дома, продолжает заниматься творчеством, а сейчас еще и политикой, потому что она заняла такую гражданскую позицию. Она всегда поддерживала то, чем занимался я. Сегодня она активно высказалась за эту позицию, стала членом партии. Семья дома, жена дома, дочь дома, все продолжается. Мы готовы к любым негативным действиям, которые могут быть со стороны власти. К незаконным действиям, преступным действиям этой власти», — подчеркнул парламентарий.

Также политик отметил, что, несмотря на личное знакомство Оксаны Марченко с Владимиром Зеленским, никаких попыток позвонить или выйти на личный контакт с Президентом она не делала и не собирается.

«Они знакомы, потому что они все из творческой сферы. То есть они были вместе и на конкурсах, и в творчестве, и на телевидении, поэтому они люди, знакомые между собой, люди, которых связывает определенная история в этом творческом мире. Но она все сказала в своем обращении, которое я искренне поддерживаю. Я считаю, что это гражданский и мужественный шаг со стороны Оксаны в поддержку меня, в поддержку той ситуации, которая сложилась в стране, и я ей искренне за это благодарен», — сказал Виктор Медведчук.

Он отметил, что, несмотря на постоянную поддержку жены, всегда старался оградить ее от политики, но ситуация сложилась так, что супругам пришлось стать плечом к плечу, чтобы противостоять незаконным обвинениям и репрессиям.

«Я все эти годы пытался ее уберечь от политики, от украинской грязной политики. Но вышло так, что мне это не удалось, и я с этим согласился. Будем жить с этим дальше. Будем вместе бороться, хотя она вместе со мной боролась все эти годы. Поэтому борьба продолжается, и мы готовы и к испытаниям, и к борьбе», — резюмировал Виктор Медведчук.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко.

«Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза Украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного Президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», — эмоционально подчеркнул политик.

санкции, Виктор Медведчук
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