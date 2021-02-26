Незаконные санкции украинского президента в отношении Медведчука и оппозиционных телеканалов остаются топ-новостью в индийских СМИ

Три украинских телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, вещание которых было заблокировано в результате санкций Президента Владимира Зеленского, создали новый медиахолдинг. Это стало ответом на незаконные действия властей в отношении оппозиционных СМИ. Об этом пишет популярный индийский сайт PledgeTimes.
Издание отмечает, что некоторые представители украинской власти называют эти телеканалы «Тройка Медведчука», связывая их с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, в отношении которого украинские власти также ввели санкции.
«19 февраля СНБО объявил о введении санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе ограничения распространились на все имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко», – пишет индийский ресурс.
Также сообщается, что Медведчук назвал ограничения торжеством анархии и беззакония и подчеркнул, что Владимир Зеленский «перешел последние нравственные границы», ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко, но политик по-прежнему не собирается покидать страну.
После этих действий украинской власти сотрудники запрещенных телеканалов зарегистрировали ООО «Медиахолдинг Новости». По информации интернет-издания, учредителями нового медиа стали сто журналистов. По их мнению Президент не решится вводить новые санкции в отношении такого количества представителей средств массовой информации.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016