Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Незаконные санкции украинского президента в отношении Медведчука и оппозиционных телеканалов остаются топ-новостью в индийских СМИ

428
Незаконные санкции украинского президента в отношении Медведчука и оппозиционных телеканалов остаются топ-новостью в индийских СМИ

Три украинских телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, вещание которых было заблокировано в результате санкций Президента Владимира Зеленского, создали новый медиахолдинг. Это стало ответом на незаконные действия властей в отношении оппозиционных СМИ. Об этом пишет популярный индийский сайт PledgeTimes.

Издание отмечает, что некоторые представители украинской власти называют эти телеканалы «Тройка Медведчука», связывая их с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, в отношении которого украинские власти также ввели санкции.

«19 февраля СНБО объявил о введении санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе ограничения распространились на все имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко», – пишет индийский ресурс.

Также сообщается, что Медведчук назвал ограничения торжеством анархии и беззакония и подчеркнул, что Владимир Зеленский «перешел последние нравственные границы», ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко, но политик по-прежнему не собирается покидать страну.

После этих действий украинской власти сотрудники запрещенных телеканалов зарегистрировали ООО «Медиахолдинг Новости». По информации интернет-издания, учредителями нового медиа стали сто журналистов. По их мнению Президент не решится вводить новые санкции в отношении такого количества представителей средств массовой информации.

Читайте также: Беларусь произвела первые партии вакцины «Спутник V»

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

СНБО, Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016