Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Песков признался, что в Кремле опасаются, что «реакционная» политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты

381
Песков признался, что в Кремле опасаются, что «реакционная» политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков признался, что в Кремле опасаются, что «реакционная» политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты. Такие действия там назвали «репрессиями». Об этом заявил журналистам 26 февраля Песков, комментируя информацию об обысках в киевском офисе украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Есть опасения, что реакционная политика будет дальше набирать обороты в Украине. Такие опасения, конечно, есть», — заявил спикер Кремля.

Произошедшее у офиса ОПЗЖ в Киеве он назвал «грубыми и незаконными методами борьбы». Такие, по его мнению, в Украине применяются в отношении «популярных политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, но далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти».

«Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность», — еще раз повторился Песков.

Его спросили, связаны ли такие действия Киева с «возможными сигналами по этой теме» от администрации президента США Джо Байдена, но тот не стал отвечать.

«Здесь могу просто констатировать то, что происходит в самой стране, в Украине, а с чем это связано, я бы воздержался от каких-то рассуждений», — подытожил Песков.

Читайте также: Украина может получить деньги МВФ в начале лета — если выполнит все условия

Напомним, что вечером 25 февраля 2021 года власть устроила очередную провокацию у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На территории, рядом с офисом партии, полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы «Шторм». Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ.

Дмитрий Песков, Виктор Медведчук, ОПЗЖ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016