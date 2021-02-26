Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков признался, что в Кремле опасаются, что «реакционная» политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты. Такие действия там назвали «репрессиями». Об этом заявил журналистам 26 февраля Песков, комментируя информацию об обысках в киевском офисе украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Есть опасения, что реакционная политика будет дальше набирать обороты в Украине. Такие опасения, конечно, есть», — заявил спикер Кремля.

Произошедшее у офиса ОПЗЖ в Киеве он назвал «грубыми и незаконными методами борьбы». Такие, по его мнению, в Украине применяются в отношении «популярных политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, но далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти».

«Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность», — еще раз повторился Песков.

Его спросили, связаны ли такие действия Киева с «возможными сигналами по этой теме» от администрации президента США Джо Байдена, но тот не стал отвечать.

«Здесь могу просто констатировать то, что происходит в самой стране, в Украине, а с чем это связано, я бы воздержался от каких-то рассуждений», — подытожил Песков.

Напомним, что вечером 25 февраля 2021 года власть устроила очередную провокацию у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На территории, рядом с офисом партии, полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы «Шторм». Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ.