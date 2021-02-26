СМИ: Запад использует Украину как инструмент давления на Россию

19 февраля президент США Джо Байденвыступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи глава Белого дома обозначил внешнеполитические приоритеты Вашингтона. Об этом говорится в публикации издания «Украина.ru».

Американский лидер назвал текущий момент переломным. По его словам, слишком во многих местах, в том числе в Европе и в Соединённых Штатах, демократия находится под ударом. Также в своём послании Байден не оставил без внимания Россию и Украину, акцентируя на сложности отношений между странами.

В свою очередь, политолог Богдан Безпалько считает, что нужно следить за действиями Вашингтона, а не за риторикой Байдена.

Говоря об Украине, Безпалько сообщил: для Зеленского важно сохранить свою власть и власть своей партии. Также очевидно, что Зеленский будет сохранять статус-кво в вопросе Донбасса и российско-украинских отношений, который он принял у Порошенко.

А политолог Геворг Мирзаян считает, что если Европа будет по каким-то причинам сливать Украину как уже никому не нужный актив, то американцы рассмотрят это как дезертирство из рядов антироссийских сил со всеми вытекающими.

«Сегодня единственное, что нужно Киеву от Москвы, – это согласие на пересмотр Минских соглашений, но в то же время это непринципиально», – считает политолог Олег Неменский.

Он поясняет: во-первых, Киев не собирается выполнять их в любом случае. А во-вторых, какая-либо уступка со стороны Москвы может быть использована в предвыборной кампании, но сейчас не та ситуация. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас озабочен внутренними проблемами.

По словам Неменского, расчет Зеленского на то, что, убрав с политического поля Медведчука, удастся сохранить часть избирателей Президента, скорее всего, не оправдан.

«Даже если Зеленский сможет таким образом сохранить часть электората, то, несомненно, произойдет существенный рост антирейтинга Зеленского и его партии "Слуга народа", и этот рост вряд ли может быть покрыт той частью электората, которая не ушла бы к Медведчуку», – констатировал политолог.

«Он (Зеленский. – Ред.) зачищает всех конкурентов. Эта схема на данном этапе американских коллег устраивает. В результате будет зачищена растущая "Оппозиционная платформа"», – прогнозирует Абзалов.

Эксперт уверен, что в костер личного политического благополучия Зеленский «кинет все, что может сгореть, – да, это его согреет, но страну – поломает».