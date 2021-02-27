В Украине за сутки снова больше 8 000 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 172 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 4 766 человек, умер 151 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 172 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 806 человек, летальных случаев — 151, выздоровели — 4 766 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных, 23 февраля — о 4 182 новых случаях, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля — 4 489 новых больных коронавирусом, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новом случае инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 342 016 человека, 25 893 человека — умерли, выздоровели — 1 168 321 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.