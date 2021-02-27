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ОПЗЖ: Все лица, причастные к отключению телеканала «Перший Незалежний», должны понести уголовную ответственность

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ОПЗЖ: Все лица, причастные к отключению телеканала «Перший Незалежний», должны понести уголовную ответственность

Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили от СБУ указание не предоставлять никаких услуг телеканалу «Перший Незалежний», несмотря на действующие договоры и соглашения.

Именно поэтому только что вышедший в эфир телеканал «Перший Незалежний», впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти был абсолютно незаконно отключен от эфира, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Это требование, как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")», ‒ акцентировали внимание в партии.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению ‒ как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, ‒ должны быть привлечены к уголовной ответственности.

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В политсиле отметили, что циничные действия власти, даже не пытающейся придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова.

«Уверены: страны ‒ партнеры Украины рано или поздно осознают, что не должны выполнять для Президента Зеленского и его окружения не только роль банкомата, но и роль послушного слуги, кивающего в ответ на самые отвратительные и незаконные действия киевского режима, и покрывать преступления, которым неизбежно будет дана справедливая оценка. Преступный режим Зеленского окончательно встал на путь установления диктатуры и узурпации власти», ‒ резюмировали в ОПЗЖ.

ОПЗЖ
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