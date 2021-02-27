Виктор Медведчук: Отказ Украины от вакцины «Спутник V» продемонстрировал преступную ограниченность власти

Отказавшись от покупки российской вакцины «Спутник V» и, более того, от уникальной возможности наладить ее производство в Украине, власть продемонстрировала преступную ограниченность, наплевав на интересы граждан, ежедневно подвергающихся смертельной опасности, и лишив свой народ эффективной защиты от коронавирусной инфекции в условиях пандемии. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» высказал народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Я провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в октябре. Он пообещал оказать помощь и предоставить вакцину „Спутник V“ Украине. Но власть промолчала. Тогда я договорился с российским руководством о производстве этой вакцины в Украине, на харьковском предприятии, ‒ напомнил политик. ‒ И отказываться сегодня не просто от вакцины, а от ее производства — это ограниченность власти. Причем, я бы сказал, преступная ограниченность, направленная против интересов людей».
Медведчук отметил, что вакцина «Спутник V» ‒ одна из самых популярных сегодня в мире. Она находится в числе лидеров по эффективности наряду с такими вакцинами, как, например, Pfizer. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 30 странах и многие государства налаживают ее производство. А Украина, руководствуясь исключительно политическими мотивами, отказалась обеспечить своих граждан эффективным инструментом защиты от коронавируса. При этом с огромными потугами и только сейчас власть сумела завезла в страну индийскую вакцину.
«Делаются попытки завезти хоть что-то в Украину. Завезли в ограниченном количестве ‒ 400 тыс. доз вакцины. Это лишь на 200 тыс. населения. Причем индийский вариант вакцины AstraZeneca. Что опять-таки свидетельствует об утопичности и ограниченности власти, ‒ сказал Виктор Медведчук. — Украине предлагали одну из лучших вакцин в мире ‒ „Спутник V“, которую используют сегодня уже европейские страны и авторитет которой в борьбе с коронавирусом общепризнан. Но Украина отказалась только из-за политических мотивов».
По мнению народного депутата, таким образом власть Украины поставила политику выше интересов рядовых граждан, подвергнув опасности здоровье и жизнь украинцев.
«Тут излишни какие-либо комментарии. Власть не думает о людях и демонстрирует свою ограниченность в этом вопросе», ‒ заявил Виктор Медведчук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016