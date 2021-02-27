Костинский: Использование «телефонного права» для отключения телеканала «Первый независимый» говорит о том, что власть исчерпала все правовые методы борьбы

«Первый независимый» ‒ телеканал, учрежденный журналистами трех закрытых Президентом медиа: «112 Украина», NewsOne и ZIK, ‒ проработал в эфире всего час, после чего его вещание было отключено якобы по звонку Службы безопасности Украины. В данном случае использование «телефонного права» является политическим давлением на коммерческих провайдеров, которые обеспечивают вещание. Об этом сказал бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
«Применение „телефонного права“ ‒ последний шаг, на который должна идти власть, исчерпавшая все правовые методы борьбы с врагом», — отметил эксперт. И добавил, что в данном случае использование «телефонного права» является показателем того, что у Президента не осталось рычагов влияния на Виктора Медведчука. «Это полный провал, это фиаско», — подчеркнул Костинский.
По его мнению, даже если провайдер «СЭС Сириус Украина» посчитал незаконным требование Офиса Президента отключить сигнал «Первого независимого», то ОП нашел аргументы, чтобы заставить компанию это сделать. Это политическое давление на коммерческого провайдера.
Напомним, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что требование СБУ отключить сигнал телеканала «Первый независимый» является абсолютно незаконным и содержит признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).
«Все лица, причастные к этому преступлению ‒ как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, ‒ должны быть привлечены к уголовной ответственности. Циничные действия власти, даже не пытающейся придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова», — говорится в заявлении ОПЗЖ.
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