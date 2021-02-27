Ирина Гаврилова: ОПЗЖ всех «сделала», презентовав новую Жанну Дарк

Оксана Марченко станет «заменой» бывшей газовой принцессе Юлии Тимошенко. Об этом в комментарии журналисту интернет-издания Новости Украины — From-UA рассказала политический обозреватель Ирина Гаврилова.

Комментируя заявление Оксаны Марченко о желании начать карьеру политика, наша собеседница отмечает следующее: «Оппозиция сделала ход королевой: Оксана Марченко идет в большую политику. По сути, она станет „заменой“ бывшей газовой принцессе Юлии Тимошенко: „наша Кыця“ два десятилетия сохраняла за собой женскую нишу, но теперь Юлия Владимировна, как говорится, вышла в тираж. И этот политический пьедестал займет жена Виктора Медведчука».

«Ход нетривиальный, ведь все думали, что ОПЗЖ будет возиться с импичментом и судами, но они пошли в обход. Украина — страна матриархальная, женщин больше чем мужчин и женщины активней голосуют, активней ведут себя в бизнесе и т.п. Гендерные квоты тут тоже встанут в плюс. Надо признать, что ОПЗЖ всех „сделала“, презентовав новую Жанну Дарк», — подчеркнула политический обозреватель.

По словам нашей собеседницы, на этом образе пытались многие играть — начиная от Нади Савченко и заканчивая Ириной Верещук. Опять же, многие политические партии — и Евросолидарность Порошенко, и «Слуги народа» и ранее — социалисты, пытались захватить «женское поле» и вырастить сильного лидера женского пола. Однако, и Марина Порошенко, и Ирина Верещук ( от СН) и Маруся Звиробой оказались местечковыми берегинями и не смогли выйти на общенациональный уровень. А у Марченко это получится легко и естественно.

«Она имеет опыт работы в шоубизнесе и журналистике, узнаваема и в СМИ и в политикуме и в обществе, у нее есть сила и харизма. Недаром же журналисты уже пишут, что только у Марченко в ОПЗЖ оказались „стальные яйца“. Такой образ явно привлечет и домохозяек, и студенток и активных деловых женщин. Тем более, что „обиженных“ властью в Украине любят и сочувствуют, отдавая им голоса — доказано Юлией Владимировной», - заметила аналитик.

По словам эксперта, то, что против Оксаны Марченко ввели антизаконные санкции делает ее настоящим политическим противником режима Зеленского. Это даст жене Медведчука и их политсиле дополнительные бонусы. Тем более, война с женщиной ( если ОП пойдет на такое) сразу снизит рейтинги самого гаранта. Такая вот политтехнологическая ловушка...

«С таким потенциалом вполне можно стартовать на выборах, как парламентских, так и президентских. То, что партия Медведчука с Оксаной попали в точку, говорит нервная реакция офиса Президента, прежде всего, статья политтехнолога Зеленского — Михаила Подоляка — который назвал семью Медведчуков „чужеродной для Украины“ и посоветовал им уехать из страны. Точно так же, в свое время, Янукович пытался „выслать“ из Украины Юлию Тимошенко, а когда не вышло — ее посадили. Так что власти уже стоит изучать опыт „папередников“ в этом вопросе, чтобы потом не позориться на форумах и в видосиках, „прессуя“ Оксану Марченко», — резюмировала наша собеседница политический обозреватель Ирина Гаврилова.