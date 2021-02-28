Власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Ansa.

В документе говорится об ужесточении санитарно-эпидемиологического надзора в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин, которые расположены на севере страны. Оба региона с понедельника, 1 марта, в классификации зон риска будут обозначаться как «оранжевые». В эту же категорию будет включена область Марке, расположенная в центральной части страны и имеющая выход к Адриатическому морю. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) будут обозначаться как «красные» зоны.

Среди мер упоминается закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В регионах, которые помечены как «красные», школы перейдут на онлайн обучение.

Как отмечает агентство, власти приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса. Ansa пишет, что на фоне решения властей в крупных городах наблюдаются массовые скопления людей на центральных площадях и улицах.

За последние полтора месяца ряд европейских стран объявили об ужесточении режима на своей территории или о продлении карантинных мер. Так, Финляндия приняла решение ввести в стране локдаун с 8 по 28 марта, во время которого учащиеся средних и старших классов перейдут на дистанционное обучение. Власти также рекомендовали ограничить работу ресторанов и временно запретить массовые мероприятия.

Сразу несколько стран ужесточили правила въезда и выезда. Чехия закрыла свои границы для иностранцев с 30 января, Польша усилила проверки на границе и впускает в страну только тех, кто сдал отрицательный тест на коронавирус, во Франции запретили пересекать границу людям, которые планируют покинуть территорию Евросоюза или же прибывают оттуда. Британия в свою очередь ввела десятидневный карантин для въезжающих в страну.