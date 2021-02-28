ФРГ может получить судебные иски при остановке «Северного потока – 2»

Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода «Северный поток — 2» будет окончательно остановлено. Об этом заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью, которое опубликовано в воскресенье в немецкой газете Welt am Sonntag.

«Мы не можем сразу отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа, — сказала она. — Нам нужен будет газ и в этом, и в следующем десятилетии». «Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», — добавила министр.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока — 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) и «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA). Вашингтон призывает европейские фирмы выйти из проекта, в противном случае они столкнутся с санкциями.