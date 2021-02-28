Навального доставили в колонию во Владимирской области

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Мы можем подтвердить, что он сейчас в одном из учреждений УФСИН по Владимирской области. Сейчас он на карантине», — сказал Мельников.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Власти заявили, что Навальный нарушил условия испытательного срока, поскольку не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, и потребовали заменить ему условный срок на реальный.

Оппозиционера 19 февраля доставили в следственный изолятор «Матросская Тишина», где он содержался во время судебных заседаний. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Позднее суд сократил срок до двух лет шести месяцев и двух недель.