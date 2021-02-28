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Медведчук и его политсила как красная тряпка для Президента Зеленского, – Wiener Zeitung

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Медведчук и его политсила как красная тряпка для Президента Зеленского, – Wiener Zeitung

Одна из причин, по которой Президент Украины Владимир Зеленский объявил войну оппозиции и ее лидеру, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, — это то, что ОПЗЖ превратилась в нежелательного конкурента для главы государства. По данным некоторых опросов, оппозиционная политсила уже занимает лидирующие позиции, а Президент и его партия продолжают терять доверие украинцев. Об этом пишет известная австрийская газета Wiener Zeitung.

Издание подчеркивает, что именно Виктор Медведчук после начала войны на востоке Украины выступил посредником в первых переговорах с боевиками на Донбассе. Сейчас он является решающей фигурой в оппозиции, что делает его «красной тряпкой» для многих политиков.

Отмечается, что атака действующей власти на Медведчука и его соратников началась с санкций относительно члена ОПЗЖ Тараса Козака.

«В начале февраля Зеленский ввел санкции против Тараса Козака, члена ОПЗЖ, а в прошлую субботу издал указ против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко», — сообщает австрийская газета, уточняя, что Медведчук отверг обвинения и заявил о незаконных санкциях, которые «не могут быть наложены без решения суда».

По мнению автора статьи, законность санкций украинского Президента вызывает сомнения.

«На самом деле правовая база указов Зеленского тонкая. Вызывают споры даже меры, принятые против партнера Медведчука Козака», — отмечает журналист и добавляет, что эта мера была «информационной бомбой» и «посягательством на свободу слова».

В заключение материала говорится, что пока не ясно, будет ли доказана правомерность неоднозначных решений Зеленского в суде, но в любом случае интересно, что из всех Президентов Украины именно он принимает меры против Медведчука, его предшественник Петр Порошенко этого не посмел сделать.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личными репрессиями, возбуждением уголовных дел, давлением на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он сам и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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