Марченко помогла Зеленскому стать звездой, а он подтолкнул ее пойти в политику, – СМИ

Жена председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко анонсировала, что идет в политику. По ее словам, этот шаг был вынужденным — из-за санкций, которые накануне ввел против супругов Президент Зеленский, видимо забыв, что в свое время именно они помогли молодой команде «Квартал-95» попасть на телевидение. Об этом пишет интернет-портал Vesti.ua.

Издание отмечает, что в своих интервью Оксана Марченко не раз показывала приверженность идеям мужа, но тем не менее последние двадцать лет она старалась быть подальше от большой политики.

«Впрочем, после того как СНБО в пятницу, 19 февраля, внесло чету в санкционный список, Марченко объявила, что вступает в партию мужа. В видеообращении свое решение пойти в политику она назвала „вынужденным“», — пишет информационный ресурс, цитируя слова Марченко о том, что власти сами вынудили ее «взять в руки политическое оружие».

Автор статьи подчеркивает, что немаловажным является тот факт, что телеведущая в своем видеообращении напомнила Президенту о том, как она и ее муж в 2003 году трудоустроили Зеленского.

«Трудно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения действующего гаранта, который в 2003 году мне таковым не казался — когда вместе со своей многочисленной компанией, в частности братьями Шефирами и другими артистами, пришел ко мне с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной, и помогла с работой», — приводит издание воспоминания Оксаны Марченко, уточняя, что, вероятнее всего, она имела в виду серию концертов студии «Квартал-95», которые в конце 2003 года «1+1» предложил провести Зеленскому.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко.