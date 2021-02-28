Лесик: Призываю сыновей Юрия Дудкиа, если они находятся на свободе, связаться со мной

24 февраля был задержан политический эксперт Юрий Дудкин, которому предъявлено обвинение в государственной измене. «Оппозиционная платформа — За жизнь» сразу заявила о недопустимости подобных политических расправ и преследований инакомыслящих и предложила Юрию Дудкину юридическую помощь. Об этом говорится в заявлении члена Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика.

В частности Андрей Лесик отметил, что Юрий Дудкин через своих сыновей обратился к нему как к своему другу для получения помощи.

«Я и адвокаты находились в постоянном контакте с сыновьями Юрия Дудкина, в частности с Ярославом Дудкиным, и достигли договоренности о том, что 1 марта 2021 года приедем в Киев для того, чтобы адвокаты заключили договор о правовой помощи и представляли интересы Юрия Дудкина в органах следствия, — идет речь в заявлении.

Однако за день до этого, 28 февраля, сообщает Лесик, Ярослав Дудкин перестал выходить на связь, а на телефонные звонки на его личный телефон отвечал человек, называющий себя Борисычевым Геннадием Владимировичем. Второй сын, Святослав, также, по словам политика, перестал выходить на связь.

Андрей Лесик подчеркивает, что никому в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не известно, что этот человек представляет интересы Юрия Дудкина. Также ничего не известно о том, что Борисычев представляет интересы партии и действует по ее поручению.

«Прошу Ярослава Дудкина или Святослава Дудкина, если они находятся на свободе, связаться со мной и встретиться в офисе партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ для того, чтобы скоординировать усилия по защите честного имени их отца и моего друга Юрия Дудкина. Призываю не поддаваться на любые провокации, обещания и угрозы до нашей встречи», — обращается в завершении заявления Андрей Лесик.