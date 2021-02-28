Лесик: Призываю сыновей Юрия Дудкиа, если они находятся на свободе, связаться со мной

24 февраля был задержан политический эксперт Юрий Дудкин, которому предъявлено обвинение в государственной измене. «Оппозиционная платформа — За жизнь» сразу заявила о недопустимости подобных политических расправ и преследований инакомыслящих и предложила Юрию Дудкину юридическую помощь. Об этом говорится в заявлении члена Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика.
В частности Андрей Лесик отметил, что Юрий Дудкин через своих сыновей обратился к нему как к своему другу для получения помощи.
«Я и адвокаты находились в постоянном контакте с сыновьями Юрия Дудкина, в частности с Ярославом Дудкиным, и достигли договоренности о том, что 1 марта 2021 года приедем в Киев для того, чтобы адвокаты заключили договор о правовой помощи и представляли интересы Юрия Дудкина в органах следствия, — идет речь в заявлении.
Однако за день до этого, 28 февраля, сообщает Лесик, Ярослав Дудкин перестал выходить на связь, а на телефонные звонки на его личный телефон отвечал человек, называющий себя Борисычевым Геннадием Владимировичем. Второй сын, Святослав, также, по словам политика, перестал выходить на связь.
Андрей Лесик подчеркивает, что никому в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не известно, что этот человек представляет интересы Юрия Дудкина. Также ничего не известно о том, что Борисычев представляет интересы партии и действует по ее поручению.
«Прошу Ярослава Дудкина или Святослава Дудкина, если они находятся на свободе, связаться со мной и встретиться в офисе партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ для того, чтобы скоординировать усилия по защите честного имени их отца и моего друга Юрия Дудкина. Призываю не поддаваться на любые провокации, обещания и угрозы до нашей встречи», — обращается в завершении заявления Андрей Лесик.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016